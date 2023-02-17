«بداية نار».. حوار الوثائقية مع «أمير حدود داعش» يحصد تفاعلًا كبيرًا على «تويتر»

يترقب الكثير من المشاهدين أولى حلقات قناة الوثائقية المصرية التي تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاقها كأكبر مشروع وثائقي في تاريخ مصر، حيث يفصل الجمهور يوم واحد فقط على بداية بثها.

وتفاعل عدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مع حلقات اليوم الأول من انطلاق قناة الوثائقية، من بينها حلقة أمير الحدود السورية في تنظيم داعش، حيثُ تعرض القناة، بعد غدٍ الأحد، شهادة تفصيلية لأمير حدود داعش تظهر للعلن للمرة الأولى.

يأتي الحوار مع أمير حدود داعش عقب وقوعه في يد السلطات المصرية، ويعرض الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً.

عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية .. لقاء حصري مع أمير حدود داعش على قناة #الوثائقية مع أحمد الدريني يوم الأحد الـ 09:00 مساءً#eXtranews pic.twitter.com/dtVHqtu792 — eXtra news (@Extranewstv) February 16, 2023

وكتب الكاتب الصحفي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "في تمام التاسعة مساء الأحد 19 فبراير، وبعد ساعة من بدء بث قناة "الوثائقية" سيكون هناك انفراد، وهو حوار خاص أجريته مع أمير الحدود السورية في تنظيم داعش".

وغرد كثيرون عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر"، من خلال وسوم مختلفة جميعها يحمل اسم "الوثائقية المصرية"، مُشيدين بهذا المشروع الضخم التي تتبنَّاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إيمانًا منها بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقي بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وجاءت "الوثائقية المصرية" ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت تغريدات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق القناة، كالآتي:

قناة الوثائقية المصرية

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد كشفت عن موعد انطلاق القناة الوثائقية، حيث يفصل الجمهور يوم واحد فقط على بداية بثها.

وكشفت قناة “الوثائقية المصرية”، إنتاجها مجموعه من الأفلام الوثائقية عن عددًا من الكُتاب والفنانين الذين تركوا إرثًا كبيرًا يتناوله الأجيال حتى الأن، مشيرة إلى أنَّ هذه الأعمال تتناول تجاربهم الشخصية ومسيرتهم الطويلة سواء فنيًا أو أدبيًا، ومحطات خفية تعرضها القناة للمرة الأولى للمشاهدين.

بثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" جديدا للقناة الوثائقية المصرية وتطرق لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وتأتى تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقي بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق قناة “الوثائقية المصرية” على تردد 12303 ومعدل الترميز 27500 الاستقطاب: أفقي / H.