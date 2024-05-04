السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

عيد القيامة بكاتدرائية
عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين

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