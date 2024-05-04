عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين السبت 04/مايو/2024 - 10:01 م 5/4/2024 10:01:02 PM عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين تصوير : شروق السيد شارك طباعة 439344262_740089221645375_3284259875961538497_n 439344262_1466085070714918_5955007134635443127_n 439378779_425956223584600_3834792327835302556_n 439397957_1147456283165265_8419953530105884775_n 439412048_3866573196963089_7210585305221386513_n 439417184_1517374135656639_8932650273535854654_n 439432694_290968594068297_7516979090044743949_n 439442165_421652573826737_308926452883453480_n 439544372_442012965085619_7916901893954103123_n 439544372_1137068334295645_4258840634829968424_n 439678572_1085672752521789_1450526696887212460_n 439864149_7408180135925584_5088297601710453497_n 439998162_701300035367100_5432272520295718267_n 440004776_1053479936340131_5330240881084475015_n 440010713_341401895249879_3888490801121268918_n 440018660_1512540192631682_4873917943461909014_n 440030609_1149560552840999_5810449085108105825_n 440036404_476796434682291_8966516707502123607_n 440080221_1471478483806742_6711547423810989559_n 440121542_1509869769873977_6665559684133486784_n 440244458_814217573422175_6745389328564855077_n 440746689_290016470731872_6276743082057493548_n شارك طباعة