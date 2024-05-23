الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ديانج
ديانج

كشف الإعلامي محمد الليثي، حقيقة توقيع المالي الدولي ونجم خط وسط النادي الأهلي، أليو ديانج، على عقود انتقاله لنادي الزمالك، اعتبارًا من الموسم المقبل 2024 - 2025.

ديانج لا يحق له الانتقال للزمالك إلا بموافقة الأهلي 

وقال "الليثي"، خلال تقديمه "برنامج 10 و10"، عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم"، إنه "ما يتردد بانتقال ديانج للزمالك غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف:"ديانج لم يوقع للزمالك ولم يتفاوض مع مسئولو القلعة البيضاء من الأساس، لأنه مُرتبط بعقد مع الأهلي حتى نهاية موسم 2025 - 2026".

وواصل "اللاعب بدأ في مرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وجعلته يغيب عن مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية محليًا وقاريًا، وأصبح جاهزًا للمشاركة، حال استدعاء السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي له"، اللاعب لم يتلقى أي عروض من أندية خارجية الفترة الأخيرة".

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد تعاقد مع المالي الدولي أليو ديانج، في صيف 2019، وذلك لمدة خمسة مواسم، قادما من نادي مولودية وهران الجزائري.

هل ينتقل محمد حمدي للنادي الأهلي؟

وعن موقف ظهير إنبي محمد حمدي، أوضح "الليثي"، أنه "اللاعب من ضمن اهتمامات مسئولو القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري"، مشيرًا إلى أن "الأهلي يريد تدعيم مركز الظهير الأيسر بقوة لاسيما بعد إصابة لاعبه الأساسي علي معلول مؤخرا، بقطع في وتر أكيلس وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة جدا".

وأردف "الليثي" "محمد حمدي هو أفضل الحلول المتاحة حاليا أمام الأهلي، لذلك الفترة المقبلة، ستشهد مفاوضات مكثفة من قبل إدارة الأحمر مع إنبي، لحسم هذه الصفقة، بعدما أبدى اللاعب رغبته في انتقال للأهلي".

واختتم "الأهلي كان يرغب في الأساس تدعيم مركز الظهير الأيسر قبل إصابة معلول، عقب انتهاء عقد التونسي الدولي مع الفريق نهاية الموسم الجاري وإمكانية رحيله".

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توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

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