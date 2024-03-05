ديانج يخضع لعملية جراحية لاستئصال جزء من غضروف الركبة

أجرى المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عملية جراحية ناجحة لاستئصال جزء من غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

وتوجه ديانج إلى النمسا وخضع لفحوصات طبية قبل إجراء الجراحة، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وحرص د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على إجراء اتصال هاتفي مع ديانج للاطمئنان على حالته، عقب إجراء العملية الجراحية، والمتابعة مع الطبيب المعالج للاعب.

وينتظم أليو ديانج في برنامج علاجي أعده الخبير النمساوي عقب العودة إلى القاهرة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.