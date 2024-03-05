كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ضيفه لايبزيج الألماني، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فتُقام غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق المدريدي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فجاءت كالآتي:

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - فران

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر.

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو - براهيم دياز - فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب التي أُقيمت في ألمانيا، بهدف دون مقابل، سجله الإسباني من أصول مغربية براهيم دياز.