أشرف صبحى: تواجد محمد صلاح باستمرار مع المنتخب ليس إلزاميًا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا تُوجد أزمة في ملف مشاركة محمد صلاح جناح ليفربول مع منتخب مصر.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر استدعاء "مو" لقائمة "الفراعنة" للمشاركة في البطولة الودية التي ستُقام في الإمارات خلال الشهر الجاري، بعد طلب ليفربول إعفاء لاعبه من التواجد في القائمة خلال فترة التوقف الدولية.

وقال صبحي، في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "لا توجد أزمة في ملف محمد صلاح مع منتخب مصر، لأن حسام وإبراهيم حسن تواصلا مع جميع اللاعبين المحترفين، ولا يوجد ما يقول إنه من الإلزامي أن يكون صلاح متواجدًا باستمرار".

وأوضح: "الجهاز الفني وصلاح جمعهما اتصال للاطمئنان عليه، خاصة وأن مشوار المنتخب ما زال طويلًا ببرنامج للتجهيز لكأس أمم إفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026".

وتابع: "الجهاز الفني للمنتخب يتابع صلاح وحالته بشكل جيد، وهو خضع لبرنامج تأهيلي وبعدها لعب مباريات مع ليفربول ومن ثم تجددت الإصابة، ومن المطلوب أن يشارك "مو" تدريجيًا في الملعب، ولا يزال ذلك البرنامج التأهيلي مستمرًا، وفي هذه النقطة حدث توافق على إكماله للبرنامج التأهيلي حتى في حال مشاركته مع ليفربول ستكون مشاركة بصورة تدريجية".

وزاد: "ستكون هناك متابعة من إبراهيم حسن تحديدًا لأداء صلاح حتى يتم التأكد من سلامته بنسبة 100%، وفي الأخير أشكر صلاح لحرصه ووطنيته، كما أشكر حسام وإبراهيم على حرصهما ووطنيتهما أيضًا.. الجهاز الفني والإداري للمنتخب له شأنه دون تدخلات من أي طرف".