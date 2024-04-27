السبت 27 أبريل 2024
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"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

بطيخ
بطيخ

أكدت الدكتورة أمل العوضي، أستاذة مركز البحوث الزراعية، أن البطيخ المتواجد في الأسواق آمن وخالٍ من أي مخاطر صحية، موضحة أن البطيخ يخضع لرقابة دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأنه لا يوجد أي بطيخ مسرطن.

وأشارت العوضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إلى أن بعض التجار والمزارعين يحاولون جني محصول البطيخ مبكرًا قبل آوانه، مستغلين وجود شائعات حول بطيخ مسرطن في الأسواق، وأكدت أن البطيخ يظل آمنًا وصحيًا، وأن الخيوط البيضاء على الغلاف الخارجي للبطيخ لا تشير إلى أي مشكلة صحية، بل تنتج بسبب الحصاد المبكر للمحصول.

وفي ختام حديثها، أوضحت أن جني المحصول في أوقات النهار تحت أشعة الشمس الحارة يمكن أن يؤدي إلى تدمير خلايا البطيخ، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات الزراعية للحفاظ على جودة المحاصيل.

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