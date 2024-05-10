ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

كشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلى النقاب عن الجلسة المنتظرة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن تحديد موقف الثنائي إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا قبل إعلان قائمة مباراة بلدية المحلة بعد شكوى اللاعبين عقب لقاء الاتحاد السكندري.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إمام عاشور يعاني من إجهاد عام فقط عقب لقاء زعيم الثغر بينما يعاني أحمد نبيل كوكا من كدمة قوية في الركبة بعد انتهاء مباراة الاتحاد وأنه سيفحص اللاعبين قبل المران الأخير.

وأشار المصدر إلى أنه سيترك مسألة مشاركة اللاعبين حسب رؤية المدير الفني خاصة أن لقاء بلدية المحلة البروفة الأخيرة قبل سفر الفريق إلى تونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان مارسيل كولر المدير الفنى قد عقد جلسة مطولة مع الدكتور أحمد جاب الله عقب انتهاء المران أمس حيث استفسر عن موقف الشناوي وإمكان الدفع به والذي أكد له جاهزيته الكاملة وليست هناك أي مشكلة.

ويدرس مارسيل كولر منح راحة سلبية لـ إمام عاشور لاعب الوسط خلال مباراة بلدية المحلة، لتجنب إرهاقه في ظل الحاجة الشديدة لجهوده في لقاء الترجي وذات الأمر بالنسبة للفلسطينى وسام أبو علي.

الأهلى يخشى الإصابات قبل النهائى الإفريقى أمام الترجى

ويدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكر اليوم قبل لقاء بلدية المحلة وهو يخشى من شبح الإصابات التي قد تحرمه من أي لاعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأكد غياب عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر للإصابة وأليو ديانج لعدم الجاهزية الفنية ومحمد عبدالمنعم للإيقاف بينما يحيط الغموض بموقف رامي ربيعة بعد تعرضه لإصابة فى أسفل الركبة خلال مواجهة الاتحاد السكندري ولم يتدرب مع الفريق أمس.

وفاز الفريق الأول بنادي الأهلي، برباعية مقابل هدف لصالح الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.