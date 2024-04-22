طبيب الأهلى يرفض مشاركة العائدين من الإصابة أمام مازيمبى

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، عدة جلسات مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، للحصول على تقرير شامل عن موقف اللاعبين المصابين والعائدين من الإصابات، للوقوف على مستوي البعض وتحديد مدي جاهزيتهم لمباراة العودة بالقاهرة.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر تابع مع رئيس الجهاز الطبي موقف كل من مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي.

وأضاف المصدر أن المدير الفني اشترط على طبيب الأهلي عدم المجازفة بالسماح لأى لاعب بالمشاركة في المباريات قبل التأكد من تعافيه تماما، خاصة أن الفريق أمامه فرصة لتعويض أي نتيجة بمباراة العودة، ولكن تفاقم الإصابات لا يمكن تعويضه بأي حال من الأحوال.

وأشار المصدر إلى أن أحمد جاب الله أكد، لـ “كولر”، أن نسبة مشاركة إمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم تصل إلى 50% من الجاهزية الطبية، والأفضل انتظارهم حتى أول مايو المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل دون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر السبت بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيبو: ننتظر دعم جماهير الأهلي في مباراة الحسم أمام مازيمبي بالقاهرة

وكان خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي، أعرب عن رضاه بالنتيجة التي انتهت بها مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيبو إن لاعبي الأهلي والجهاز الفني بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة وما قبلها من تحضيرات واستعدادات لهذه المواجهة وظروفها الصعبة.

وأضاف أن الفريق واجه ضغوطات عدة، وكانت هناك تحضيرات كثيرة قبل مباراة مازيمبي سواء في الجانب الفني أو الإداري.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجميع بذل جهدًا مضاعفًا خلال هذه المباراة، والنتيجة جاءت مرضية، ولكن الحسم والصعود سيكون في مباراة العودة بالقاهرة.