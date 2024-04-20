السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

أكرم توفيق في مباراة
أكرم توفيق في مباراة مازيمبي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق ثنائي الفريق أمام مازيمبي الكونغولي.

وقال طبيب الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وإن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركتهما في مباراة مازيمبي.‏

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تي بي مازيمبي ‏بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مباراة العودة أمام مازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة.‏

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