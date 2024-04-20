السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يعادل إنجاز جوزيه مع الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

كولر
كولر

دخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تاريخ الأحمر بعدما تعادل فريقه أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وعادل كولر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأحمر، كأطول سلسلة دون هزيمة في دوري الأبطال بـ19 لقاء.

كولر خاض 19 لقاء فاز في 13 لقاء وحقق 6 تعادلات.

وتعادل الأهلي مع نظيره مازيمبي، سلبيًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت.

ويستضيف الأحمر نظيره الكونغولي الجمعة المقبل في لقاء الإياب.

 

الشوط الأول

وأضاع وسام أبوعلي أول أهداف اللقاء بالدقيقة الأولى، بعدما سدد رأسية مرت بجوار حارس مازيمبي.

وفي الدقيقة 2 انفرد أبوعلي، من جديد وسدد جاءت في يد حارس مازيمبي بسهولة.
وجاء أول رد من مازيمبي بالدقيقة 5، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق مرمى شوبير.
وفي الدقيقة 7 سدد تراوري رأسية قوية، من ركنية مرت بجوار مرمى شوبير.
وفي الدقيقة 17 سدد لاعب مازيمبي كرة انفرد بها بمرمى، شوبير ليتألق الأخير في صدها وترتد في جسد اللاعب وتخرج لركلة مرمى.
ورد الأهلي بانفراد لرضا سليم من الجناح الأيمن، لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية بالدقيقة 19.
وفي الدقيقة 30، سدد مدافع مازيمبي رأسية قوية من كرة ركنية مرت على يسار شوبير.
وحاول أبوعلي بالدقيقة 43، من ركلة حرة على منطقة الجزاء لكنها علت المرمى.
وتألق شوبير بالدقيقة الأخيرة، بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق بتسديدة داخل منطقة الجزاء.


الشوط الثاني

وسدد زيمانجا بالدقيقة الأولى، كرة داخل منطقة الجزاء علت مرمى شوبير.
وسدد مجيمبي تسديدة بالدقيقة 58 من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على مرمى شوبير.
وأنقذ شوبير مرماه من عرضية خادعة بالدقيقة 67.
وغادر أكرم توفيق اللقاء للإصابة بالدقيقة 72، وحل مكانه أفشة.
وعاد مازيمبي لخطورته بالدقيقة 73، بعدما سدد مهاجمه كرة داخل منطقة الجزاء مرت على يسار شوبير.
وفي الدقيقة 88 أضاع مازيمبي هدفًا جديدًا، برأسية مرت بجوار المرمى.

 

تشكيل الأهلى أمام مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

وضم تشكيل الأهلي كلًّا من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 
خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبدالقادر. 
خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "حمزة علاء ومحمود متولي ومحمود كهربا وموديست وكريم الدبيس وبيرسي تاو وكريم وليد نيدفيد".

 

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