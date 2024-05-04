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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. أوكرانيا: عشرات الانفجارات تهز منطقة سومى شمال شرقى البلاد

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة سومى الأوكرانية عن قصف الجيش الروسى للمنطقة الواقعة شمال شرقى البلاد، 28 مرة خلال أمس الجمعة، ما تسبب فى وقوع 120 انفجارًا.

وذكرت الإدارة العسكرية للمنطقة الأوكرانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" - أن "الروس نفذوا، خلال النهار، 28 هجومًا مدفعيًا على المناطق الحدودية والمستوطنات فى منطقة سومي"، موضحًا أن الهجوم شمل بلدات مثل ميكولايفكا، وخوتين، ويوناكيفكا، وكراسنوبيليا ومجتمعات "سيريدينا-بودا".

وحسب "يوكراين فورم"، هاجمت القوات الروسية المناطق الحدودية لمناطق تشيرنيهيف وسومى وخاركيف 57 مرة، فى 2 مايو، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، وسجلت 284 انفجارًا.

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