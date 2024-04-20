تشكيل الأهلى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم الأحمر أمام مازيمبى

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له الثالثة عصر اليوم على ملعب تي بي مازيمبي.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وضم تشكيل الأهلي كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: (حمزة علاء ومحمود متولي ومحمود كهربا وموديست وكريم الدبيس وبيرسي تاو وكريم وليد نيدفيد).

الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب تي بي مازيمبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت منذ قليل فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي؛ استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في مدينه لوبومباشي، قبل التحرك إلى ملعب تي بي مازيمبي لخوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.