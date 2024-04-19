كولر يستقر على عودة بيرسي تاو لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو للتشكيل الأساسي للمارد الأحمر في مباراة مازيمبي الكونغولي.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي في المباراة التي ستقام في تمام الثالثة عصر غدًا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب تاو عن مباريات الأهلي الأخيرة بعد معاناته من الإصابة في الكاحل قبل العودة لمران الفريق قبل مواجهة الغد المرتقبة.

ويأمل المدرب السويسري في الاستفادة من قدرات جناحه الطائر؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل لقاء العودة الذي سيقام يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

ويريد الأهلي استعادة الانتصارات مجددًا عقب الخسارة أمام غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الماضية ببطولة الدوري.

وفي سياق متصل، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير استعدادًا لمباراة مازيمبي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنيةعديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهر غد السبت بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي.

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