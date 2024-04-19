دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمازيمبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر غد السبت، على ستاد لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما تقام مواجهة الإياب يوم 26 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

خاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانب آخر، حرص السفير هشام المقود، سفير مصر في الكونغو، على حضور المران الختامي للمارد الأحمر، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، قبل موقعة مازيمبي المرتقبة.

وعقد السفير هشام المقود جلسة مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو، اطمأن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

ووصل السفير المصري إلى مدينة لوبومباشي صباح اليوم، قادمًا من العاصمة كينشاسا التي تبعد عن مدينة لوبومباشي بما يقرب من ألفي كيلومتر، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها.

ويعاون الحكم البوروندي كل من جيرسون إيميليون دو سانتوس من أنجولا مساعدًا أول وإريك إيمافو من بنين مساعدًا ثانيًا، والبنيني لويس ديجندو حكمًا رابعًا.

ويتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي.