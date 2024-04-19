"كولر" و"ربيعة" يحضران اليوم المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى ومازيمبى

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه رامي ربيعة كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي المقرر عقده ظهر اليوم الجمعة قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتحدث كولر وكابتن الفريق عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين وكافة الأمور المتعلقة بها والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ويختتم الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

دوري أبطال إفريقيا| اليوم .. الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي ومازيمبي

في المقابل يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.

من المقرر أن يحضر الاجتماع من الأهلي كل من خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده في الثالثة ظهر اليوم استعدادا لمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين عصر السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء، ومن المقرر السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الأول أمس على نفس الملعب، واشتمل على فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.