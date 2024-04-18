لجنة التخطيط ترفض محاسبة مارسيل كولر بعد خسارة الأهلى القمة

رفضت لجنة التخطيط؛ برئاسة محسن صالح، الرضوخ لبعض الأصوات التي تطالب برحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، بعد النتائج الأخيرة ومحاسبته بالقطعة.

وكشف مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، عن أن اللجنة حصلت علي تقرير شامل من المدير الفني علي بعض الاستفسارات التي طلبت الرد عليها بعد هبوط مستوي اللاعبين وخسارة النقاط في مؤجلات الدوري.

وأضاف المصدر، أن كولر أكد أنه يتحمل بعض النتائج في الفترة الأخيرة، ولكن هناك لاعبين يتحملون الجزء الأكبر لعدم تحمل البعض المسئولية، وأنه سبق وتحدث عن البعض الذي يلعب لنفسه وليس للفريق ككل، وهو ما أثر بالسلب علي النتائج.

وأشار إلى أن كولر طلب ضرورة الموافقة على رحيل بعض الأسماء التي حددها، ومن بينها أكرم توفيق ومحمود متولي وكريستو وخالد عبدالفتاح، خاصة أنه لم يستفد من أي لاعب منهما في ظل النقص العددي وضغط المباريات.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكونغو على ملعب مازيمبي

الفريق الأول لكرة القدم بنادي يؤدي تدريبه الأول في الكونغو في الرابعة عصر اليوم على ملعب تي بي مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من ٢٥ دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقان السبت المقبل في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.