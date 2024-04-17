"كولر" يحلل أخطاء الدفاع فى القمة قبل مواجهة مازيمبى بدورى الأبطال

يخوض الفريق الأول بنادى الأهلى مرانه الأول، اليوم، على أحد الملاعب الفرعية القريبة من ملعب لوبومباشى، استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى مباراة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقررة عصر السبت المقبل.

ويعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، محاضرة فنية مع اللاعبين بعد حصوله على ملخص ٦ مباريات لمشوار مازيمبى، سواء فى دور المجموعات، أو آخر مباراة له فى الدورى.

وكلف المدير الفنى للأهلى التونسى ياسين الميكارى، محلل أداء الفيديو، بتجهيز تقرير عن أخطاء اللاعبين فى لقاء القمة أمام الزمالك، من أجل علاجها قبل مواجهة مازيمبى المصيرية.

وكشف مصدر عن أن المدير الفنى طلب من محلل أداء الفيديو التركيز على الأخطاء التى وقع فيها رباعى خط الدفاع محمد عبدالمنعم ورامى ربيعة ومحمد هانى وعلى معلول، من أجل الحديث عنها فى المحاضرة الفنية، قبل المران، لتجنب تكرارها أمام مازيمبى.

وأضاف المصدر أن «كولر» أكد فى جلسته مع اللاعبين قبل السفر إلى الكونغو، أنه تحدث كثيرًا عن ضرورة التركيز طوال سير اللقاء، وتلافى الأخطاء الدفاعية أمام مازيمبى الذى سيخوض اللقاء بكل قوته الهجومية.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفنى هدد الرباعى بتوقيع عقوبات مالية والاستبعاد الفنى فى حال تكرار الأخطاء التى ظهرت أمام البنك وإنبى والزمالك، وتسببت فى تراجع النتائج. من ناحية أخرى، رفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الرضوخ لبعض الأصوات التى تطالب برحيل «كولر»، بعد النتائج الأخيرة ومحاسبته بالقطعة. وكشف مصدر عن أن اللجنة حصلت على تقرير شامل من المدير الفنى ردًا على بعض الاستفسارات الخاصة بأسباب تراجع مستوى اللاعبين، وخسارة النقاط فى مؤجلات الدورى.

وأضاف المصدر أن «كولر» أكد أنه يتحمل بعض النتائج فى الفترة الأخيرة، ولكن هناك لاعبين يتحملون الجزء الأكبر بسبب إهمالهم، وأنه سبق وتحدث عن أن بعض اللاعبين يقدمون مصلحتهم على مصلحة النادى، ما أثر بالسلب على النتائج.

وأشار إلى أن «كولر» طالب بضرورة الموافقة على رحيل بعض الأسماء التى حددها، مثل أكرم توفيق ومحمود متولى وكريستو وخالد عبدالفتاح، خاصة أنه لم يستفد من أى لاعب منهم فى ظل النقص العددى وضغط المباريات.