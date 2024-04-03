بسبب أزمة المدافعين.. لجنة التخطيط بالأهلي تطلب التعاقد مع ثنائي جديد في الصيف

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح وشركة الكرة على التعاقد مع ثنائي دفاعي في ميركاتو الصيف القادم لتدعيم الخط الخلفي بعد الأزمة الفنية التي تعرض لها الفريق الأول عقب إصابة ياسر إبراهيم وتكرار إصابات محمود متولي ورغبة محمد عبدالمنعم في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الموسم القادم.

وأكد مصدر مسئول أن اللجنة تمسكت بالتعاقد مع مدافع محلي ويعد اياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي سيكون أولي صفقات الصيف بجانب مدافع آخر في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر أن أن هناك مفاضلة لضم المدافع الثاني بعد الخلافات بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط وهنام اتجاه للتعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري وحال تعثر صفقة ضمه سيكون مصطفي العش مدافع زد الأقرب لتدعيم الدفاع.

مران الأهلي| كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددًا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أجرى كولر تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

من جانبه بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى ‏جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏