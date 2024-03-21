كولر يحدد بديل موديست في الأهلي بعد رفض لجنة التخطيط التجديد له

جدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي، طلبه إلى إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع الإيفواري محمد كانوتيه، لاعب فريق جروزني الروسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر جدد رغبته في التعاقد مع رأس حربة جديد في الموسم المقبل، بعد قرار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح استمرار الفرنسي أنتوني موديست في قائمة الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن السويسري أبدي قناعة كبيرة بإمكانيات محمد كانوتيه الفنية والبدنية، ويعتبره نموذجا للمهاجم الذي يتطلع للتعاقد معه للاستفادة من قدراته الفنية والبدنية خلال الفترة المقبلة.

كولر يحرم موديست من الراحة لاستعادة لياقته البدنية

في السياق ذاته مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للأهلي النقاب حول قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني حول بقاء الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق من السفر إلي فرنسا خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

وأكد المصدر أن كولر قرر بقاء الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق في القاهرة وعدم السماح له بالسفر إلى بلاده، لكى ينفذ برنامج الإعداد البدني الخاص به في إستاد مختار التتش بشكل يومي وعلى فترتين بهدف زيادة معدلات لياقته البدنية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني يحاول استغلال تلك الفترة من أجل استعادة اللاعب للياقته، لإقناع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح باستمراره لمدة موسم أخر مع الفريق.

وأشار المصدر إلي كولر طلب من المعد البدني وضع برنامج علي فترتين للاعب من أجل التخلص من بعض زيادات الوزن والوصول إلي الوزن المثالي حتي يشارك بقوة في المباريات.

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة، ‏في مرحلة المجموعات والتي تضم معه ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.