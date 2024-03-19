كولر يطمئن على تأهيل الشحات وإدارة الأهلى تطلب السعة الكاملة أمام سيمبا

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على إصابة حسين الشحات لاعب الفريق في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب قبل مغادرته له.

وقال مصدر إن كولر تواصل مع طبيب الأهلي من أجل الاطمئنان على إصابة اللاعب ومدى جاهزيته للمشاركة في لقاء الذهاب أمام سيمبا التنزاني أو منحه فترة أطول للعلاج وتجهيزه لمباراة الإياب بالقاهرة.

وكان حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏

وبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.‏

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته يوم السبت القادم الموافق 23 مارس الجاري وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة فريق سيمبا التنزانى في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية حتى السبت القادم خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

الأهلي يطلب السعة الكاملة لمباراة سيمبا التنزاني

من جانبها بدأت إدارة النادي الأهلي في التواصل مع الجهات المعنية من أجل الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بتواجد السعة الكاملة للجماهير في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني يوم 5 أبريل القادم على ستاد القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب في تنزانيا الجمعة بعد القادم في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.