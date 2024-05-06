الإثنين 06 مايو 2024
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محطة تل أبيب

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

يائير لابيد
يائير لابيد

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الإثنين، بإنهاء "التصريحات غير الضرورية" من قبل كبار المسئولين، بحجة أن مثل هذا الخطاب يمنع الإبرام الناجح لصفقة المحتجزين مع حركة حماس.

وقال "لابيد" إنه يجب أن تتوقف الإعلانات والتهديدات والتصريحات الأخرى غير الضرورية من قبل وزراء الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالمحتجزين والحسابات السياسية والتهور الإعلامي، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وتساءل: "هل أنت مجنون تمامًا؟.. ليس في إسرائيل شخص بالغ مسئول لوقف هذا الجنون".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إن "الإحاطات التي قدمها المسئولون والمقربون لم تؤدِ إلا إلى إحباط صفقة الرهائن وتشكل إدارة سيئة للمفاوضات".

وأصر لابيد، بحسب الصحيفة، على أن "الحكومة الإسرائيلية تخلت عن الرهائن ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل كل شيء، ولكن كل شيء، لإعادتهم إلى الوطن".

ويأتي بيان "لابيد" بعد أن رفض رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بقوة، ادعاء مسئول إسرائيلي يشير إلى أنه مسئول عن نسف الجولة الأخيرة من المحادثات مع "حماس" في القاهرة بشأن صفقة المحتجزين وهدنة محتملة.

وكان المسئول الإسرائيلي، الذي لم يذكر اسمه، قد أشار لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن تصريحات نتنياهو حول المضي قدمًا في الهجوم البري في رفح أدت إلى تشديد حماس موقفها في محادثات الرهائن والهدنة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى البدء بالإخلاء من أجزاء من رفح قبل الهجوم المخطط له على جنوب مدينة غزة.

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حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

ماكرون يحذر من اجتياح رفح

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أنه يعارض بشدة شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، تحدث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد ماكرون مجددًا "اعتراضه الصارم" على الهجوم الإسرائيلي على منطقة رفح أقصى جنوب غزة، مشددًا على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

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الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح يعني تعرض 1.5 مليون فلسطيني لمذبحة جماعية

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية صفقة المحتجزين بنيامين نتنياهو إسرائيل

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