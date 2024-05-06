الإثنين 06 مايو 2024
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الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح يعني تعرض 1.5 مليون فلسطيني لمذبحة جماعية

رفح
رفح

أكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إنها جري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لا سيما الأمريكية لوقف مجزرة اجتياح رفح الفلسطينية، وتطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع وقوع أي مجزرة في رفح الفلسطينية التي نحذر من تداعياتها الخطيرة.

وأشار بيان الرئاسة الفلسطينية، أن اجتياح رفح الفلسطينية يعني تعرض 1.5 مليون فلسطيني لمذبحة إبادة جماعية ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

الرئاسة الفلسطينية رفح مجزرة في رفح الادارة الامريكية القاهرة الإخبارية

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