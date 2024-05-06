مراسل "القاهرة الإخبارية": دخول 68 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح للجانب الفلسطينى

قال رمضان المطعمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، إن المشهد هادئ بشكل كبير أمام معبر رفح، الذي يعمل بكل طاقته منذ ساعات الصباح الأولى.

ونوه إلى أنه تم، اليوم، دخول قرابة 68 شاحنة مساعدات كبيرة تحمل الكثير من المواد الإغاثية والطبية، لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، على الرغم من العراقيل التي وضعتها حكومة الاحتلال.

سيارات الإسعاف المصرية تنتظر أمام المعبر لاستقبال عدد المصابين من الجانب الآخر

وأشار "المطعمي"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف المصرية تنتظر أمام المعبر، لاستقبال عدد المصابين من الجانب الآخر لتلقي كافة أشكال الرعاية الطبية، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات كل حسب الحالة الخاصة به والتي تستدعي النقل إلى أحد المستشفيات في شمال سيناء.

مناطق شمال قطاع غزة تعاني من مجاعة حقيقية

وأضاف، أن بعض التقارير الأممية تفيد بأن مناطق شمال قطاع غزة تعاني من مجاعة حقيقية، مع ضعف الخدمات الطبية في مستشفيات الجنوب الذي خرج معظمها عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي.