الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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لاشين لـ"الضفة الأخرى": وساطة مصر هى الفيصل فى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس

الدكتور أحمد لاشين
الدكتور أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن عدم تطور الصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران إلى حرب إقليمية، لأن مصلحة كلا البلدين عدم تصعيد الأمور.

وأضاف "لاشين"، خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تلعب دور الوساطة ما بين حماس ودولة الاحتلال، وهذه الوساطة هي الفيصل في إنهاء الصراع. 

ولفت إلى أن الوساطة المصرية في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون الأخيرة في الضغط الدولي على دولة الاحتلال بسبب المجازر المرتكبة من قبل دولة الاحتلال.

الضفة الأخرى إسرائيل وحماس إسرائيل مصر القاهرة الإخبارية

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