الأحد 05 مايو 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل قصف معسكر كرم أبوسالم العسكرى

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف مناطق عدة في رفح الفلسطينية عقب ما حدث في منطقة موقع كرم أبوسالم شرق المدينة، وهذه الاستهدافات المتكررة من الطائرات الحربية الإسرائيلية جاءت لأراض زراعية باتجاه المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة في أقصى جنوب المدينة.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منازل لمواطنين فلسطينيين في مخيم "يبنا" في وسط رفح الفلسطينية أسفر عن استشهاد 6 من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استهداف أحد المنازل بالقرب من معبر رفح البري، كما قصفت طائرات الاحتلال مجموعة من الأهداف وسط قطاع غزة.

ولفت أنه ضمن هذا القصف تم استهداف مدرسة تأوي عددا من النازحين الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد كبير من الجرحى بإصابات متفاوتة الخطورة، وفي مدينة غزة وتحديدا بمنطقة تل الهوى قصفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين ما أدى إلى استشهاد 5 منهم على الفور.

القاهرة الإخبارية معسكر كرم أبو سالم العسكري معسكر كرم أبو سالم كرم أبو سالم مراسل قناة القاهرة الإخبارية الطائرات الحربية بشير جبر

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