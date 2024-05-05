القاهرة الإخبارية تكشف حقيقة المزاعم الإسرائيلية عن استهداف معبر كرم أبو سالم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إنه كانت هناك مزاعم إسرائيلية بأن القصف الذي كان مصدره بالقرب من معبر رفح يتجه نحو معبر كرم أبو سالم، هذا المعبر التجاري المخصص لإدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية، والذي تم إغلاقه بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه مزاعم مغلوطة ورواية وسردية إسرائيلية خاطئة في طبيعة الحال، كأنها تحاول القول إن حركات المقاومة في قطاع غزة هي من تستهدف وتمنع إدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية.

ولفتت إلى أن هذا الاستهداف كان لمقر وتجمع وحشود لجنود جيش الاحتلال بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وهذه المنطقة أو الخيمة وهذا الحشد لجيش الاحتلال يبعد نحو 2 كم عن معبر كرم أبو سالم، وكانت مقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها توضح وتؤكد أنه لم يمس الضرر أيا من معبر كرم أبو سالم أو الشاحنات والمركبات المحملة بالمساعدات والإغاثات الإنسانية هناك.

وأوضحت أنه عقب هذه الحادثة، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام الناطق باللغة العربية أفيخاي أدرعي، أن هنالك قرارا من جيش الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات والإغاثات الإنسانية هناك.