وزير التموين يرد على اعتراضات بعض نواب البرلمان حول تحريك سعر الخبز

ردًا على اعتراضات بعض نواب البرلمان حول تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين دعم البسطاء وضمان استدامة الاقتصاد.

وأضاف الوزير خلال حديثه عبر برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، أن الحكومة قادرة على دعم 71 مليون مواطن مصري، وأن تحريك سعر الخبز المدعم لن يؤثر بشكل كبير على هؤلاء البسطاء، مشيرًا إلى أن نظام الدعم يستهدف جميع الفئات الاستحقاقية، حيث تم تنقية البطاقات لتصل إلى 71 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بالفئات القاصرة، أكد الوزير أنهم يحصلون على بطاقات التموين، بما في ذلك أصحاب معاش تكافل وكرامة، والأرامل، والمرأة المعيلة، وأبناء الشهداء، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين الدعم والاقتصاد، وأنها لا تمثل سوى نسبة صغيرة من المصروفات الإجمالية.