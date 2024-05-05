الأحد 05 مايو 2024
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محلل سياسي: وقف إطلاق النار في غزة أكبر مساعدة ممكن تقديمها للشعب الفلسطيني

عبد الغني العيادي
عبد الغني العيادي

قال عبد الغني العيادي، المحلل السياسي، إن أكبر مساعدة وأعظمها على الإطلاق يمكن تقديمها للأطفال الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني عموما هي وقف إطلاق النار، ونزع فتيل الصراعات المستقبلية.

وأضاف "العيادي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، أن ذلك يأتي من خلال تحليل ما أدى ويؤدي إلى مثل هذه الحروب المتجددة، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لمثل هذه الأعمال والتخريب، وليست أول مرة نرى فيها أطفالا ونساء والشعب الأعزل يعاني الأمرين مع حكومات متتالية ونظام ثابت يؤمن بأن الأرض أرضه وأنه حق مقدس حق لا يمكن التراجع عنه أبدا، كما أن الطرف الثاني أيضا يؤمن بنفس الفكرة.

وتابع: "مهما تمت المساعدة المادية والمالية، وأوروبا تقوم بما تستطيع فعله في هذا الشأن، وقد ضاعفت من مساعدتها المادية للأونروا وغير المباشرة للشعب الفلسطيني، وتساعد الدول الأوروبية منعزلة أيضا بقدر من الأموال لمساعدة إنسانية للأطفال وغيرهم".

محلل سياسي غزة القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني للأونروا

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