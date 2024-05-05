الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دانا أبو شمسية: الاحتلال يروج بأن المقاومة هي من تقصف المعابر

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول تمرير إلى وسائل الإعلام، خاصة العالم الخارجي، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية هي من تقصف المعابر التي تدخل من خلالها المساعدات والإغاثات الإنسانية، وهذا ما حاولت الترويج إليه منذ اللحظة الأولى لهذه الواقعة.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أنه في حقيقة الأمر أن معبر كرم أبو سالم المخصص تجاريا لإدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية، والذي أغلق بعد السابع من أكتوبر وأعيد فتحه بعد ضغوط وجهود من الإدارة الأمريكية والوساطة المصرية والقطرية لإدخال هذه المساعدات، لم يمس به أي أذى، ولم تكن الضربات الصاروخية موجهة إليه.

وتابعت: "الضربة الصاروخية التي احتوت وحملت 10 صواريخ كانت قد انطلقت من رفح الفلسطينية حسب زعم الاحتلال والتقديرات العسكرية الإسرائيلية نحو حشود لجنود الاحتلال كقاعدة عسكرية أو خيمة عسكرية كان قد وضعها جنود الاحتلال بالقرب من هذا المكان، والذي يبعد تقريبا 2 كم عن معبر كرم أبو سالم".

دانا أبو شمسية المعابر المقاومة المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية معبر كرم أبو سالم

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: استهداف مواقع لحزب الله بعد إطلاقه 60 صاروخا من جنوب لبنان

محلل سياسي: وقف إطلاق النار في غزة أكبر مساعدة ممكن تقديمها للشعب الفلسطيني

نتنياهو: الحرب في غزة ستنتهي بانتصار

خبير أمني واستراتيجي: الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بالسلام في المنطقة

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح الفلسطينية

مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي غزة للمرة الثانية خلال أسبوع

بيني جانتس: عودة المحتجزين تتطلب التغلب على الغضب من إطلاق سراح الفلسطينيين

حزب الله: قصف مستوطنتي مرغليوت وكفر جلعادي

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

الداخلية تكشف حقيقة إلقاء ربة منزل من سيارة وخطف أولادها فى دمياط

حقيقة خطف مواطنة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة