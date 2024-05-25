السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفاح التجمع الخامس.. الأمن يحل اللغز ويضبط الجاني

أرشيفية
أرشيفية

خلال شهر مايو 2024، هزت جرائم قتل مروعة منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث عُثر على جثث ثلاث سيدات في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الرعب والقلق بين السكان، وعُرف القاتل إعلاميًا بـ سفاح التجمع الخامس نظرًا للوحشية التي اتسمت بها جرائمه.

تفاصيل الجرائم

الضحية الأولى: عُثر على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر داخل شقتها، وقد تعرضت للخنق.

الضحية الثانية: فتاة ليل عُثر عليها جثة هامدة في منطقة صحراوية بالقرب من التجمع الخامس، وقد تعرضت للطعنات.

الضحية الثالثة: سيدة في العقد الثالث من العمر عُثر عليها جثة داخل شقتها، وقد تعرضت للكسر والضرب المبرح.

التحقيقات والقبض على القاتل

أثارت هذه الجرائم البشعة حالة من الاستنفار الأمني، حيث شكلت الأجهزة الأمنية فريقًا متخصصًا لتعقب القاتل، وبفضل الجهود المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم في غضون أسابيع قليلة.

من هو سفاح التجمع الخامس؟

اتضح أن المتهم شاب في العقد الثالث من العمر، ويعمل سائقًا، وقد اعترف خلال التحقيقات بارتكابه الجرائم الثلاثة، بدافع السرقة في الجريمتين الأولى والثانية، بينما ارتكب الجريمة الثالثة بدافع الانتقام الشخصي.

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