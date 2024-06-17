أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي ستقام مساء اليوم الأثنين في بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

حكم مباراة الزمالك والمصري في الدوري

واختارت لجنة الحكام، أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي وسيكون محمود البنا على تقنية الفيديو.

ويدير أحمد الغندور مباراة اليوم، ويعاونه كلًا من سامي هلهل حكم مساعد أول وأحمد صلاح حكم مساعد ثاني، وسيكون محمود البنا حكم تقنية الفيديو ويعاونه يوسف البساطي.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 18 مباراة.

ولايزال يمتلك أبناء ميت عقبة، 7 مؤجلات أخرى، أمام كلا من فاركو، من الجولة الثانية عشر تقام الجمعة المقبلة، وطلائع الجيش السادسة عشر، وبلدية المحلة السابعة عشر، وبيراميدز الثامنة عشر، والمقاولون العرب التاسعة عشر، وإنبي الثانية والعشرون، وزد الثالثة والعشرون.

ويأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.

جدير بالذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بخسارة الزمالك امام المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله اللاعب الجزائري جيلاس قناوي.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء بعد غدا الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2 مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء بعد غدا الإثنين، على الهواء مباشرة.



ويسبق مباراة الزمالك أمام الفريق البوسعيدي، تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.