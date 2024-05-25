أخبار فاتتك|الأهلى يسعى لخطف "الأميرة السمراء" وبيان من النيابة بشأن "سفاح التجمع"

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كواليس مزاعم اسرائيلية لتدمير مخيم اللاجئين فى الضفة الغربية

ردت إسرائيل على تعليقات رئيس إحدى وكالات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على الدمار في الضفة الغربية، زاعمة أنها واجهت مخزونات من الذخيرة ومتفجرات على جانب الطريق في مخيم نور شمس للاجئين المدمر.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الأهلى يسعى لخطف «الأميرة السمراء» على حساب الترجى

تعيش الجماهير العربية والإفريقية حالة من الترقب والحماس، فى انتظار الصراع الكروى الكبير، عندما يستضيف الأهلى نظيره الترجى التونسى، الثامنة مساء السبت، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى حضور السعة الكاملة لجماهير «القلعة الحمراء»، وتحت قيادة تحكيمية للكونغولى جان جاك ندالا.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 25-5-2024 فى بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 25-5-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من ربات البيوت في كافة محافظات الجمهورية حيث يعد من أكثر المأكولات على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

فحص مسرح الجريمة.. النيابة تصدر قرارات مهمة فى واقعة سفاح التجمع

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن اتهام شخص مقيم بمنطقة التجمع الخامس بقتل فتيات داخل شقته وإلقاء جثثهم في أماكن متفرقة بالصحراء، في القضية التي عرفت بسفاح التجمع.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الفنان محمد الصاوى: أحمد بدير أهدانى عمرة لهذا السبب

قال الفنان محمد الصاوي، إن الفنان أحمد بدير من المقربين له على الصعيد الشخصي، لافتا إلى أنه لا يستطيع نسيان الدور الذي قام به الفنان أحمد بدير في حياته الشخصية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا