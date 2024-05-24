الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز

كيفية خفض ضغط الدم الانبساطي وطرق العلاجات المنزلية

ضغط الدم
ضغط الدم

يعرف عن ضغط الدم الانبساطي بأنه مقدار القوة التي يبذلها قلبك على جدران الشرايين (الأوعية الدموية) بين نبضات القلب عندما يكون قلبك مسترخيًا، ويعتبر مقدمو الرعاية الصحية أن ضغط الدم الانبساطي الطبيعي هو 80 ملم زئبق والرقم الأعلى من 80 يمكن أن يشير إلى ارتفاع ضغط الدم الانبساطي.

إن الإصابة بارتفاع ضغط الدم الانبساطي، خاصة مع ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهناك العديد من التغييرات في نمط الحياة والأدوية والعلاجات التي يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم الانبساطي وتقليل خطر حدوث مضاعفات، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

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كيفية خفض ضغط الدم الانبساطي

ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني بانتظام طوال الأسبوع في خفض ضغط الدم الانبساطي، ويكون ضغط الدم الانبساطي لدى الأشخاص الذين مارسوا الرياضة معظم أيام الأسبوع أقل بمقدار 5 إلى 6 نقاط من أولئك الذين لم يشاركوا في النشاط البدني.

الاقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤدي استخدام النيكوتين، مثل تدخين السجائر والأبخرة، إلى ارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية كان لدى الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية تغيرات مثيرة للقلق في وظائف القلب والأوعية الدموية، حتى عندما كانوا صغارًا.

التدخين هو عامل خطر خطير لأمراض القلب ومع ذلك، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بالقلب.

تناول نظام غذائي صحي للقلب

هناك طريقة أخرى لخفض ضغط الدم الانبساطي وهي اتباع نظام غذائي صحي للقلب، تم العثور على عدد قليل من الأساليب الغذائية لخفض ضغط الدم، تركز هذه الأنظمة الغذائية على تناول المزيد من الألياف والبوتاسيوم واختيار المجموعات الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك منزوعة الجلد.

وطرق العلاجات المنزلية

تقنيات الاسترخاء: يمكن أن يساعد التنفس العميق والتأمل والتصور على استرخاء الجسم وخفض ضغط الدم.

اليوجا: وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين مارسوا اليوجا ثلاث مرات في الأسبوع انخفض لديهم ضغط الدم الانبساطي بحوالي 6 ملم زئبق مع مرور الوقت.

مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3: أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3 (مثل أقراص زيت السمك) كل يوم كان لديهم انخفاض في ضغط الدم الانبساطي.

مستخلص الشاي الأخضر: على المدى القصير، قد يساعد مستخلص الشاي الأخضر على خفض مستويات ضغط الدم بشكل عام.

ضغط الدم ضغط الدم الانبساطي الشرايين الأوعية الدموية نبضات القلب

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