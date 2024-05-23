الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

بعد إصابة شاروخان.. 10 نصائح للوقاية من ضربة الشمس

شاروخان 
شاروخان 

دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد، بعد تعرضه لضربة شمس، ويعرف عنها بأنها أشد أنواع الإصابات الحرارية، وتحدث عندما ترتفع درجة الحرارة الخارجية إلى مستوى لا يستطيع فيه الجسم إنتاج ما يكفي من العرق للتحكم في درجة الحرارة الأساسية، والتي يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية.

ووفقًا لوكالة "the hindu"، وبعض الصحف الأجنبية، أنه عقب وصول شاروخان للمستشفى خضع لعدة فحوصات وتحاليل، حيث نجح الأطباء في إسعافه بعد مروره بهذه الوعكة.

واستقرت الحالة الصحية للنجم شاروخان بعد إجراء الفحوصات الطبية وغادر المستشفى وأمر الأطباء المعالجون له بالتزامه الراحة التامة لحين تماثله الشفاء.

أنواع ضربات الشمس

هناك نوعان رئيسيان من ضربة الشمس، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، عندما يمارس شخص ما نشاطًا بدنيًا في بيئة حارة، فإنه قد يعاني من ضربة شمس مجهودية.

والثاني هو ضربة الشمس غير الناتجة عن مجهود، والتي تؤثر على الأفراد الذين يعانون من ضعف تنظيم درجة حرارة الجسم، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار وذوي الحالات المزمنة.

وتزامنًا مع تصدر شاروخان التريند بسبب تعرضه لضربة الشمس، نرصد طرق الوقاية من ضربة الشمس لحمايتك وحماية أسرتك منها، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times"، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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الصحة تحذر من ضربات الشمس.. نصائح مهمة للوقاية من مخاطر الموجة الحارة

نصائح للوقاية من ضربة الشمس

  • 1 - دهن الجسم بكريم واق من الشمس قبل الخروج من المنزل.
  • 2 - يجب المكوث في أماكن جيِّدة التهوية.
  • 3 - الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة؛ لأنها تتسبب في نقص الأكسجين.
  • 4 - شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم، وللصائم الحرص على تناول من 3 إلى 4 لترات مياه مقسَّمة على فترات طوال الليل.
  • 5 - الحرص على ارتداء "كاب" أبيض أو اصطحاب الشمسيات.
  • 6 - ارتداء ملابس قطنية، وذلك لقدرتها على امتصاص العرق، على أن تكون فضفاضة ذات ألوان فاتحة.
  • 7 - الحرص على تناول الخضروات الورقية، مثل الخس، والخيار، والفواكه، كالبطيخ، لاحتوائها على كميات وفيرة من المياه.
  • 8 - المواظبة على شرب العصائر الطازجة، خاصة الحمضيات كالليمون والبرتقال والمانجو، لإمداد الجسم بالسوائل والأملاح والمعادن التي يفقدها بسبب التعرق.
  • 9 - غسل الوجه بالماء البارد عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.
  • 10 - يفضل متابعة درجات الحرارة يوميًا عبر الموقع الرسمي الخاص بهيئة الأرصاد الجوية، لتجنب ضربات الشمس.
شاروخان الشمس ضربة الشمس درجة حرارة الجسم الإصابات الحرارية

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