بعد إصابة شاروخان.. 10 نصائح للوقاية من ضربة الشمس

دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد، بعد تعرضه لضربة شمس، ويعرف عنها بأنها أشد أنواع الإصابات الحرارية، وتحدث عندما ترتفع درجة الحرارة الخارجية إلى مستوى لا يستطيع فيه الجسم إنتاج ما يكفي من العرق للتحكم في درجة الحرارة الأساسية، والتي يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية.

ووفقًا لوكالة "the hindu"، وبعض الصحف الأجنبية، أنه عقب وصول شاروخان للمستشفى خضع لعدة فحوصات وتحاليل، حيث نجح الأطباء في إسعافه بعد مروره بهذه الوعكة.

واستقرت الحالة الصحية للنجم شاروخان بعد إجراء الفحوصات الطبية وغادر المستشفى وأمر الأطباء المعالجون له بالتزامه الراحة التامة لحين تماثله الشفاء.

أنواع ضربات الشمس

هناك نوعان رئيسيان من ضربة الشمس، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، عندما يمارس شخص ما نشاطًا بدنيًا في بيئة حارة، فإنه قد يعاني من ضربة شمس مجهودية.

والثاني هو ضربة الشمس غير الناتجة عن مجهود، والتي تؤثر على الأفراد الذين يعانون من ضعف تنظيم درجة حرارة الجسم، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار وذوي الحالات المزمنة.

وتزامنًا مع تصدر شاروخان التريند بسبب تعرضه لضربة الشمس، نرصد طرق الوقاية من ضربة الشمس لحمايتك وحماية أسرتك منها، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times"، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

نصائح للوقاية من ضربة الشمس