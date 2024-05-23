الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|نتنياهو يواجه ثورة في "الوزراء الإسرائيلي" وكواليس مقتل مدرس المطرية

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

نتنياهو يواجه ثورة فى مجلس الوزراء الإسرائيلي

أصبح البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحك، حيث يتحدى الأعضاء الرئيسيين في حكومته، بما في ذلك الجنرال ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، معلنًا طريقة تعامله مع حرب غزة.  

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أسعار الفراخ اليوم الخميس 23-5-2024 فى بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ اليوم الخميس ارتفاعها لتعود الى سعر ٩٠ جنيه للكيلو في بورصةالدواجن الرئيسية لأول مرة منذ نهاية شهر رمضان وتطبيق مبادرة خفض الأسعار التي أدت إلى تراجعها الي مستوى ٨٠ جنيه و٧٠ جنيه لما يقرب من شهرين.

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"أحزان في المطرية".. كواليس مقتل مدرس داخل سنتر تعليمي

"ربنا يرحمك يا مستر وائل.. إحنا مش مصدقين نفسنا كان راجل كله ذوق واحترام ودفع حياته ثمن لذوقه"، كلمات دونها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط التعبير عن حالة من الحزن والصدمة الشديدة عقب مقتل مدرس صاحب سنتر تعليمي بمنطقة المطرية إثر إطلاق النيران عليه من قريب طالبة. 

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ريهام عبدالحكيم تجرى بروفات حفل الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر (صور)

تواصل المطربة ريهام عبد الحكيم، التحضيرات والبروفات الخاصة بحفلها المقرر إقامته غدًا الجمعة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، قائد فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية.

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"التموين": طرح 40 طن لحوم طازجة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحومًا طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمعدل 40 طنًا يوميًا في الوقت الحالي، ومن المستهدف زيادة الكميات إلى أكثر من 120 طنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الإقبال على شراء اللحوم مع دخول العيد.

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أسعار الفراخ إسرائيل نتنياهو غزة التموين

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