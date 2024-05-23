أسعار الفراخ اليوم الخميس 23-5-2024 فى بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ اليوم الخميس ارتفاعها لتعود الى سعر ٩٠ جنيه للكيلو في بورصةالدواجن الرئيسية لأول مرة منذ نهاية شهر رمضان وتطبيق مبادرة خفض الأسعار التي أدت إلى تراجعها الي مستوى ٨٠ جنيه و٧٠ جنيه لما يقرب من شهرين.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 23-5-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 3 جنيهات للكيلو، ووصلت أسعار الفراخ البيضاء للكيلو الى 90 جنيه وقد تتجاوزال١٠٠ جنيه حتى تصل الي المستهلك.

سعر الدواجن في البورصة

سجلت أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن الرئيسية 100 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، مرتفعة 3 جنيهات.

كما ارتفعت أسعار الدواجن أمهات بيضاء ل 80 في بورصة الدواجن الرئيسية.

ويرجع الانخفاض الذي تسجله أسعار الدواجن خلال هذه الفترة مقارنة بأسعارها في شهر رمضان إلي المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المصري لخفض الأسعار بعد استقرار سعر الدولار، وكذلك تراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 31 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه

كتكوت ساسو 19 جنيه

كتكوت ساسو بيور 20 جنيه

كتكوت بلدي 9.50 جنيه

كتكوت هجين 16 جنيه

سعر البيض اليوم

استقر سعر البيض خلال تعاملات اليوم الخميس، ولكنه استقرار عند الزيادات الي سجلها هذا الأسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي.

وكانت انتشرت بعض الدعوات من التجار والمواطنين لخفض سعر البيض مع دعوات المقاطعة التي دعت لها بعض الجهات مع تزمت تجار البيض في خفض أسعاره في الأسابيع الماضية، وجاء سعر البيض اليوم في المزارع كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيه.

سعر كرتونة بيض أحمر 125 جنيه

سعر كرتونة بيض بلدي 125 جنيه