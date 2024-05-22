أسعار الأضاحي في مصر 2024.. كم سعر كيلو الخرفان والعجول والأبقار القائم؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر هذا العام، الدستور تقدم لكم في هذا المقال معلومات شاملة عن أسعار الخرفان والعجول والأبقار، بالإضافة إلى أسعار صكوك الأضاحي وطرق شرائها.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

أسعار الأضاحي في مصر 2024، يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها، فيما يبدأ سعر الخروف الحي من 6000 جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه حسب الحجم والنوع.

أسعار العجول والبقر بالكيلو القائم

سعر كيلو البقر الكبير القائم 175 جنيها.

سعر كيلو البقري الصغير القائم 185 جنيها.

سعر كيلو الجاموس الكبير القائم 165 جنيها.

سعر كيلو الجاموس الصغير القائم 175 جنيها.

تتراوح أسعار العجول شبه البقر قبل العشر بين 35 و40 ألف جنيه.

أسعار لحوم الأضاحي

سعر كيلو اللحم البتلو 250 جنيها.

سعر كيلو لحوم الماشية الذكور القائم 170 جنيهًا.

سعر كيلو الضأن 175 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البقري كبير السن 120 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البقري صغير السن بين 140 و150 جنيها.

أسعار صكوك الأضاحي

سعر صك الأضحية البلدي 2024: 8500 جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد 2024: 6000 جنيه.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

النوع السعر (بالجنيه المصري للكيلو) الخرفان بلدي 160 - 220 برقي 190 - 225 العجول بقري كبير 175 بقري صغير 185 جاموسي كبير 165 جاموسي صغير 175 لحوم الأضاحي لحم بتلو 250 لحوم ماشية ذكور 170 لحم ضأن 175 لحم بقري كبير سن 120 لحم بقري صغير سن 140 - 150

طرق شراء صكوك الأضاحي

يمكن شراء صكوك الأضاحي في مصر من خلال أرقام الحسابات البنكية لوزارة الأوقاف في البنوك التالية:

بنك مصر: 1400001009999999.

البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9.

البريد المصري: 0163600034039818.

البنك الزراعي المصري: 919002000155711006.

البنك الأهلي المصري: 0013070465285400014.

يمكن أيضًا شراء صكوك الأضاحي من خلال خدمة فوري عن طريق إرسال رسالة على الرقم 01552563217، ليصلك مندوب من وزارة الأوقاف.