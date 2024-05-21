عاجل| أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الأبقار والماغز والأغنام بكام

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر 2024، وتختلف أسعار الأضاحي هذا العام بسبب عدة عوامل، منها، نوع الأضحية فتختلف أسعار الأبقار عن الأغنام والماعز، وكلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها، فيما تختلف الأسعار من محافظة إلى أخرى، وحتى داخل نفس المحافظة، وتكون الأسعار في الأسواق الشعبية أرخص من الأسواق الكبرى، والأضحية ذات المواصفات العالية يكون سعرها أعلى.

في هذا الموضوع، الدستور نقدم لكم دليلًا شاملًا بـ أسعار الأضاحي في مصر 2024، مع نصائح لشراء أضحية مناسبة بأسعار معقولة.

متوسط أسعار الأضاحي في مصر 2024

الأبقار: يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للعجل بين 55 و70 جنيهًا مصريًا.

الأغنام: يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للخروف بين 60 و75 جنيهًا مصريًا.

الماعز: يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للماعز بين 50 و65 جنيهًا مصريًا.

نصائح لشراء أضحية مناسبة بأسعار معقولة

حدد ميزانيتك قبل الشراء.

قارن الأسعار بين مختلف المصادر.

اشترِ من مصادر موثوقة مثل مجمعات وزارة الزراعة أو المزارع الكبرى.

تأكد من صحة وسلامة الأضحية قبل الشراء.

لا تشترِ أضحية أكبر من احتياجاتك.

أسعار الأضاحي في مختلف المحافظات

وتختلف أسعار الأضاحي بين المحافظات المصرية، وإليك بعض الأمثلة:

القاهرة: يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للعجل بين 58 و72 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للخروف بين 65 و80 جنيهًا مصريًا.

الإسكندرية: يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للعجل بين 60 و75 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للخروف بين 70 و85 جنيهًا مصريًا.

الصعيد: تتراوح أسعار الأضاحي في الصعيد من أرخص الأسعار في مصر، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للعجل بين 50 و65 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للخروف بين 55 و70 جنيهًا مصريًا.

جدول أسعار الأضاحي في مصر 2024

النوع السعر التقريبي للكيلو (جنيه مصري) العجل البقري 55 - 70 العجل الجاموسي 50 - 65 الخروف البلدي 60 - 75 الماعز 50 - 65

أسعار الأضاحي في الأسواق المختلفة

تختلف أسعار الأضاحي أيضًا بين الأسواق المختلفة، ففي الأسواق الشعبية تكون الأسعار أرخص من الأسواق الكبرى والمجمعات التجارية.

أسعار الأضاحي البلدية والأضاحي المستوردة

تكون أسعار الأضاحي البلدية أرخص من أسعار الأضاحي المستوردة، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للأضحية البلدية بين 50 و60 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الحي للأضحية المستوردة بين 70 و80 جنيهًا مصريًا.