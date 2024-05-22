دولة بلا رئيس منتخب.. روسيا تتوعد زيلينسكى: هدف عسكرى مشروع

بعد مرور عامين ونصف العام على انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، التي شنتها موسكو في فبراير 2022، لاعتبارات الدفاع عن أمنها القومي، والحيلولة دون انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حسب ما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت أوكرانيا بلا رئيس منتخب، بعد انقضاء المدة القانونية للرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي.

روسيا تتوعد زيلينسكي

وباشرت موسكو تصعيدا سياسيا واستخباراتيا ضد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنه لم يعد رئيسا لأوكرانيا، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسميا بحلول مساء أمس الإثنين، وذلك مع تصاعد زخم ضغط قواتها على محاور القتال، آملة في إحداث زعزعة للموقف الداخلي في أوكرانيا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا نهاية مارس الماضي، لكن هذا الاستحقاق أُلغي في ظل استمرار الحرب.

ونشر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تقريرا مفصلا عن الوضع الداخلي في أوكرانيا، تحدث عن انخفاض مستوى شعبية فولوديمير زيلينسكي إلى 17%، مع استمرار هذا المنحى في الانخفاض.

انخفاض شعبية زيلينسكي

وقال التقرير إن أكثر من 70% من السكان فقدوا ثقتهم بالمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الأوكرانية، كما أن نحو 90% من المواطنين يرغبون في مغادرة البلاد.. والأمور في الجيش ليست أفضل.

ولفت التقرير إلى أن زيلينسكي يشعر بضعف مواقفه بين الأوكرانيين، ولذلك أطلق عمليات تطهير لكبار المسؤولين.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، أعلن أمس الاثنين أن زيلينسكي، باعتباره رئيس نظام معاد، يعد هدفا عسكريا مشروعا لروسيا، بغض النظر عن مسألة شرعيته بعد إلغاء الانتخابات.

وقال مدفيديف لوكالة "تاس": بالنسبة لروسيا لا يغير فقدان الرئيس الزائف لأوكرانيا شرعيته في الأمر شيئا، إنه يرأس نظاما سياسيا معاديا لروسيا، ويشن حربا علينا، زعماء الدول التي تشن حربا يعدون دائما هدفا عسكريا مشروعا، بالنسبة لنا هو مجرم حرب، وفقدانه وضعه الرسمي لا يغير شيئا.

من هو زيلينسكي؟

وفولوديمير أوليكساندروفيتش زيلينسكي من مواليد 25 يناير 1978، وهو رجل دولة أوكراني وممثل وكوميدي سابق يشغل منصب رئيس أوكرانيا منذ عام 2019. حصل على اعتراف عالمي كزعيم لأوكرانيا في زمن الحرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.