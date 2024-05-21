لأول مرة فى تاريخها.. مصر تُصدر 7.5 مليون طن منتجات زراعية

أعلن وزير الزراعة السيد القصير، عن إنجاز مهم حققته مصر خلال عام 2023 تمثل في نجاحها في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.

وتمكنت مصر من فتح 93 سوقًا جديدة خلال العقد الماضي، مما يعكس قدرتها المتنامية على الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأغذية.

وأكد “القصير” أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني، وذلك نظرًا لإمكانات مصر الزراعية الهائلة.

7.5 مليون طن

وأشار إلى أن مصر تمكنت لأول مرة في تاريخها من تصدير 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن تصنيع نصف هذه الكميات سيخلق قيمة مضافة عالية للاقتصاد.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا القطاع الواعد، وذلك من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال على الدخول في هذا المجال.

وأشار إلى أن التصنيع الزراعي يوفر فرص عمل واسعة للشباب، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأغذية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وبفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، تُواصل مصر خطواتها الثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتعزيز قدرتها على التصدير إلى مختلف دول العالم.