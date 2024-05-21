أسعار الأضاحي في مصر 2024.. اعرف سعر كيلو الجاموس والأبقار والضأن قائم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024، تأتي هذه المعلومات حاسمة لمساعدة العائلات على التخطيط لميزانيتها وتحديد نوع الأضحية المناسب، في هذا الدليل الشامل، الدستور تقدم لكم تحديثًا مفصلًا لأسعار الأضاحي في مصر، شاملًا الأبقار والجاموس والماعز، مع مراعاة العوامل المؤثرة على الأسعار ونقدم نصائح قيمة لشراء أضحية العيد.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

وتتفاوت أسعار الأضاحي في مصر 2024 حسب نوع الحيوان، ووزنه، وموقعه، ونوع البيع (سوق أو مجزر حكومي)، وبشكل عام، إليك متوسط ​​الأسعار:

سعر كيلو الضأن قائم

يتراوح سعر كيلو الضأن الحي من 200 إلى 220 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر الأضحية كاملة (الوزن من 50 إلى 70 كيلو) من 10،000 إلى 15،400 جنيهًا.

سعر كيلو الأبقار قائم

يتراوح سعر كيلو اللحم البقري الحي من 165 إلى 180 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر الأضحية كاملة (الوزن من 250 إلى 350 كيلو) من 41،250 إلى 63،000 جنيهًا.

سعر كيلو الجاموس قائم

وصل سعر كيلو اللحم الجاموسي الحي إلى 150 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر الأضحية كاملة (الوزن من 300 إلى 400 كيلو) من 45،000 إلى 60،000 جنيهًا.

العوامل التي تؤثر على أسعار الأضاحي

تتعدد العوامل التي تؤثر على أسعار الأضاحي في مصر 2024، منها:

نوع الحيوان: تختلف أسعار الأبقار عن أسعار الجاموس والماعز، فالأبقار هى أغلى الأنواع.

الوزن: كلما زاد وزن الحيوان، زاد سعره.

الحالة الصحية: الحيوانات ذات الصحة الجيدة أغلى من تلك ذات الصحة الضعيفة.

العرض والطلب: يزداد الطلب على الأضاحي خلال عيد الأضحى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأضاحى في مصر 2024.

الموقع: تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، ففي المدن الكبرى تكون الأسعار أعلى.

أسعار الأضاحي في مصر 2024 (تحديث 21 مايو)