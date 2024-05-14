لتأكيد دعم واشنطن الدائم لكييف.. بلينكن يصل أوكرانيا للقاء زيلينسكى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن وصول أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا للقاء كبار المسئولين وتسليط الضوء على دعم واشنطن الدائم لكييف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية خلال نشرتها الصباحية، اليوم الثلاثاء، إن بلينكن سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، لمناقشة آخر المستجدات في ساحة المعركة، لافتة إلى أن بلينكن سيؤكد على التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.