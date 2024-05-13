الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: الدولة تعمل على توفير فرص عمل للمواطنين

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعمل على توفير فرص عمل للمواطنين ولا تسعى للمكسب فقط، وإنما تعمل على إتاحة فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة بعدد أكبر.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية بالضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "اعمل مشروع والمشروع ده يكسب مكسب مش كتير بس يشغل عمالة كتير بعتبر دا ربح يتحط هو مش منظور جالك كام جنيه ولكن بتتحسب كام داخلي، ولكن من ضمن الداخلي بتاعي إني شغلت كام عامل في المشروع 100 أو 100 ألف إنسان، في 100 ألف إنسان وراه 100 ألف أسرة، ودا في حد ذاته بعتبره مكسب مالي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستقبل مصر

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