الرئيس السيسى: مشروع "مأخذ رشيد" يحتاج إلى 300 مليار جنيه لتنفيذه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع محطة مأخذ رشيد بطول 150 كيلو، الذي يتضمن بالإضافة للمحطة الرئيسية مجموعة من محطات الرفع- يحتاج لما يقرب من 300 مليار جنيه.

تكلفة مشروعات الرى فى 4 سنوات

ولفت الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، إلى أن تكلفة مشروعات الري خلال الأربع سنوات الماضية، بلغت 190 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كانت ضرورية رغم تكلفتها الباهظة لإنقاذ مستقبل مصر الزراعي.