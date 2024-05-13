الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مشروع "مأخذ رشيد" يحتاج إلى 300 مليار جنيه لتنفيذه

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع محطة مأخذ رشيد بطول 150 كيلو، الذي يتضمن  بالإضافة للمحطة الرئيسية مجموعة من محطات الرفع- يحتاج لما يقرب من 300 مليار جنيه.

تكلفة مشروعات الرى فى 4 سنوات

ولفت الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، إلى أن تكلفة مشروعات الري خلال الأربع سنوات الماضية، بلغت 190 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كانت ضرورية رغم تكلفتها الباهظة لإنقاذ مستقبل مصر الزراعي.

محطة مأخذ رشيد المنطقة الصناعية بالضبعة بدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة

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