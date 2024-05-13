الإثنين 13 مايو 2024
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بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بـ"مستقبل مصر"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا، لافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقع المشروع الوطني العملاق "الزراعي-الصناعي-التجاري"، على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أُنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ١٢٠ كم وعمق ٦٠: ٧٠ كم، ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.

قاطرة مصر الزراعية

ومشروع مستقبل مصر، قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

ويوفر مشروع مستقبل مصر  حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم القادمة، كما يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد

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