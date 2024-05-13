الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يؤكد عدم السماح لسكان غزة بإدارة القطاع بوجود حماس

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إننا لن نسمح لسكان قطاع غزة المحليين بإدارة القطاع بينما لا تزال حماس موجودة فيه، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

نتنياهو: يمكن أن تنتهى الحرب فى غزة غدًا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المحتجزين

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء إسرائيل مواصلة بذل أقصى جهد لإعادة المحتجزين بقطاع غزة وتحقيق الانتصار المطلق، لافتًا إلى أنه "يمكن أن تنتهي الحرب في غزة غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المحتجزين، نحن مصممون على الانتصار المطلق، وسنضرب بكل قوتنا، ولن ندخر جهدا لإعادة المخطوفين".

نواجه تحديات لم يواجهها أى جيش حديث ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين

وأضاف: نواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم، مشيرًا إلى أنه يجب القضاء على حماس أولًا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية طالبوا "نتنياهو" باتخاذ قرار بخصوص اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

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نتنياهو: يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالى من الحرب

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