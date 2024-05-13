نتنياهو: يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالى من الحرب

أكد رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو على مواصلة بذل أقصى جهد لإعادة المحتجزين بقطاع غزة وتحقيق الانتصار المطلق.

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يمكن أن تنتهي الحرب في غزة غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المحتجزين، نحن مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بكل قوتنا ولن ندخر جهدا لإعادة المخطوفين.

وأضاف: نواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم، مشيرًا إلى أنه يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية طالبوا نتنياهو باتخاذ قرار بخصوص اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.