الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلى يؤكد مواصلة الحرب فى قطاع غزة حتى إعادة المحتجزين

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مواصلة الحرب في قطاع غزة حتى نتمكن من إعادة المحتجزين.

وقال، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية خلال احتفال لإحياء ذكرى الجنود الذين هاجروا إلى إسرائيل وسقطوا في الحرب، اليوم الإثنين، إن هذه الحرب ستستمر حتى إعادة المختطفين وتفكيك سلطة حماس وقدراتها العسكرية.

وأضاف أن هذه حرب بلا خيار، وأنها حرب ستشكل حياتنا لعقود قادمة، متابعًا أن خمسة وعشرين ألفا وأربعون اسما، هذا هو الثمن الدموي الباهظ الذي لا يطاق الذي كان علينا أن ندفعه.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا العام فقدنا أكثر من 1500 من أفضل أبنائنا وبناتنا.

الحرب في قطاع غزة سلطة حماس قطاع غزة الدفاع الإسرائيلي إسرائيل

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