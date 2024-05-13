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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدنى

الاحتلال يستهدف طواقم
الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدنى

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بشير جبر، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف طواقم دفاع مدني توجهت لتلبية نداء استغاثة، بعد قصف منازل في حي البرازيل في رفح.

سقوط شهداء بينهم طفلة 

وأشار بشير جبر إلى أنه ارتقى 4 شهداء بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي البرازيل جنوب رفح، لافتًا إلى أن المناطق الشرقية من رفح الفلسطينية شهدت قصفا جويا ومدفعيا طوال الليلة الماضية، وما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف المناطق الشرقية لمدينة رفح.

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